«Мы тонем!»: в Кузбассе ушедший под воду мост с машинами попал на видео Опубликовано видео с ушедшим под воду понтонным мостом в Кузбассе

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Понтонный мост затопило между городом Юрга и селом Поломошное в Кемеровской области, сообщил Telegram-канал Mash Siberia. Это произошло из-за разлива реки Томь. Некоторые водители рискнули проехать по мосту.

Мы тонем! — пошутила женщина, выйдя на мост.

Водители, вышедшие на мост, с иронией говорят, что понтон «немного затопило», но при этом признаются в страхе. По словам других местных жителей, передвигаться на этом участке можно только на лодке.

В марте из-за разлива реки Сим в Челябинской области под воду ушел 31 участок в городе Аше. На опубликованных региональным МЧС кадрах видно, что спасатели передвигаются на лодках и помогают местным жителям добраться до пункта временного размещения. Некоторые машины почти полностью оказались под водой.

В окрестностях города Минусинска в Красноярском крае до этого произошел размыв временной дамбы, в результате чего город оказался под угрозой подтопления. Отмечалось, что река вышла из берегов и потоки хлынули в дома. Местные жители рассказывали, что дамбу прорвало из-за резкого потепления и таяния снега, под угрозой затопления оказался и местный парк культуры и отдыха.