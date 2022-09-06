«Мы привыкли»: жители Приморья о затопившем дома и улицы тайфуне Жители Приморья сообщили, что тайфун «Хинамнор» их не напугал

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Затопивший дома и улицы Приморья тайфун «Хинамнор» не напугал жителей. По их словам, они уже привыкли к этому катаклизму. В разговоре с Lenta.ru Марина из города Находка призналась, что для них это явление, как дождь для москвичей, а местный житель Игорь подтвердил, что ничего необычного не произошло.

Может, для москвичей это и странно, и страшно, а для нас ничего такого здесь нет. В прошлом году тут с домов крыши сносило, а в этот раз затопило просто. Ничего страшного, мы привыкли. Для нас это уже практически то же, что и для вас дождь, — пояснила Марина.

Игорь сравнил тайфун с «сильной непогодой». По его словам, даже при обычном дожде на некоторых улицах случаются потопы: где-то из-за ям, где-то из-за проблем с канализацией. Поэтому тайфун не отличается от привычных жителям Приморья погодных явлений.

Из-за приближающегося к Владивостоку тайфуна «Хинамнор» местные власти ранее объявили 5–7 сентября свободными для посещения школ, о чем сообщили в мэрии города. Во Владивостоке ожидают в эти дни сильный ветер и ливни.

В японской префектуре Окинава вызванный тайфуном ветер в свою очередь оставил без электричества более 3,4 тысячи домохозяйств. Кроме того, из-за природного катаклизма пострадали два человека.