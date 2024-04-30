«Мы победим»: Слуцкий посетил мемориал у «Крокуса» на 40 дней трагедии Слуцкий возложил цветы к мемориалу у «Крокуса» на 40 дней трагедии

Фото: Пресс-служба ЛДПР

Леонид Слуцкий

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий возложил цветы к мемориалу у концертного зала «Крокус Сити Холл», где 40 дней назад произошел теракт, унесший жизни 145 человек, сообщили NEWS.ru в пресс-службе партии. Политик заявил, что это история противостояния России нацистскому режиму на Украине. Он выразил уверенность, что РФ обязательно победит и сделает это быстрее, чем кто-либо предполагает.

Это история нашего противостояния терроризму, нашего противостояния последнему в человеческой истории, я уверен, нацистскому режиму на Украине, который организовал этот чудовищный террористический акт. Вечная память тем, кто погиб. Слова поддержки героям, которые вывели людей, спасли их. Они с нами. И сколько бы ни прошло лет, мы победим, — отметил Слуцкий.

Председатель партии заверил, что ЛДПР сделает все возможное для неповторения подобных трагедий в будущем. Так, в ближайшее время в правительство РФ будет направлен законопроект об усилении безопасности массовых мероприятий. Речь идет о разделении объектов на категории и ужесточении требований к охранным организациям.

Ранее в Сети появились кадры, сделанные у «Крокуса» на 40-й день трагедии. На видеозаписи видно, что у мемориала собралось множество неравнодушных граждан и священнослужителей.