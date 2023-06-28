«Мы не сдали город»: Беглов оценил политическую обстановку в Петербурге Беглов: мы сумели защитить Санкт-Петербург

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Александр Беглов

В Санкт-Петербурге устойчивая политическая обстановка и стабильное экономическое развитие, сообщил глава города Александр Беглов на церемонии подписания совместного плана законопроектной работы заксобрания и губернатора на 2023–2024 годы. Город удалось защитить, добавил он. Подробности церемонии опубликованы на сайте Петербургского заксобрания.

Нам с вами удалось самое главное — мы не сдали город, сумели его защитить. В Петербурге — устойчивая политическая обстановка и стабильное экономическое развитие. Об этом говорят факты, — сказал Беглов.

По его словам, «трудные дни», которые пришлось пережить, показывают направленность деятельности властей на устойчивость и развитие города, на поддержку президента РФ Владимира Путина.

24 июня на фоне попытки мятежа «Вагнера» в администрации Петербурга сообщили, что правоохранительные органы во взаимодействии с властями контролируют обстановку в городе, где были усилены меры безопасности. В Смольном заявили, что петербургский губернатор Александр Беглов находится на постоянной связи с руководителями силовых структур.