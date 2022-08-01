«Мы не будем работать себе в ущерб»: Путин о торговле с другими странами Путин заявил об отказе России работать с недружественными странами себе в убыток

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Россия всегда будет оставаться ответственным экспортером металлургической продукции и других товаров, но отказывается работать с другими странами себе в убыток, заявил президент Владимир Путин. По его словам, Москва не станет сотрудничать с недружественными государствами, которые вводят санкции.

Россия всегда будет надежным и ответственным поставщиком металлургической продукции для зарубежных покупателей и партнеров вне зависимости ни от каких политических передряг сегодняшнего дня. Для тех, кто настроен на выгодное, предсказуемое деловое сотрудничество, мы также будем надежными партнерами. Но мы не будем работать себе в ущерб с теми, кто проявляет к нам явно недружественное отношение, — сказал глава государства.

По мнению Путина, cанкции против России введены западными странами в угоду их конъюнктурным политическим интереcам, которые не отражают реалий ни в мировой политике, ни в мировой экономике. Президент подчеркнул, что «ограничения на работу отечественных металлургов являются откровенным проявлением недобросовестной конкуренции»: Запад пытается сдержать российский бизнес как одного из лидеров мировой металлургии и переделить рынки в свою пользу.

Ранее Путин отметил, что при введении санкций в расчет не брались даже очевидные последствия, включая рост стоимости строительных материалов на глобальном рынке и подстегивание мировой инфляции в целом. Декларируемая же приверженность принципам Всемирной торговой организации привела к тому, что сами эти принципы оказались «выброшены на помойку», поскольку санкции стали явным проявлением недобросовестной конкуренции.