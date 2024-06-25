«Мы молились»: внук убитого в Дербенте священника раскрыл детали нападения Внук убитого в Дербенте протоиерея сообщил, что террористы перерезали ему горло

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Внук протоиерея Николая Котельникова, погибшего во время теракта в Дербенте, рассказал NEWS.ru, что нападавшие сперва прострелили ему голову, но заметив, что он дышит, решили перерезать горло. По словам мальчика, он узнал о гибели деда после утренней службы в Свято-Успенском кафедральном соборе: его отцу позвонила мать и рассказала о случившемся.

После [утренней] службы моему папе позвонила моя мама и сказала, что дедушку убили. Папа сразу побледнел, и где-то через пять минут началось все это: папа увидел взрывы, увидел выстрелы, начал охранникам говорить: закройте двери. Они не закрыли, пытались отбиться самостоятельно. Мы закрылись и были в храме, — рассказал он.

По словам собеседника NEWS.ru, после этого поступил звонок от секретаря, который посоветовал служителям церкви и прихожанам подняться к колокольне, отметив, что прятаться в самом соборе небезопасно. Он добавил, что они прятались там около трех часов.

Мы молились. Молились за убиенного Михаила, охранника. Потом [террористы] начали по окнам стрелять. Прострелили икону Сергия Радонежского в соборе. А в Дербенте сожгли все, — добавил он.

Мальчик добавил, что тело протоиерея Котельникова обследовали в морге. По его словам, патологоанатомы подтвердили, что ему выстрелили в голову, но пуля вылетела через глаз.

Они увидели, что он дышит, и перерезали ему горло. До этого бандит направил на мою бабушку пушку, она закричала. Дедушка ее обнял прямо на пороге. Дедушку убили, а моя бабушка осталась в живых, — поделился он.

Ранее сообщалось, что протоиерея Николая Котельникова представят к ордену Мужества. По словам главы Дагестана Сергея Меликова, священнослужитель являлся духовником не только для православных, но и для мусульман, которые приезжали к нему из соседних стран. Также, по его словам, к орденам Мужества представят и погибших сотрудников полиции.