«Мы чуть с кровати не свалились»: жительница Пскова о взрыве

Фото: Markus Dorer/dpa/Global Look Press

Звуки взрыва были слышны на весь Псков, заявила NEWS.ru местная жительница. По ее словам, сейчас в городе что-то горит. Местные власти и Минобороны России информацию не комментировали.

Дело в том, что тут было несколько заходов. Только что оттуда, может быть минуты две назад опять сбивали конкретно так. И сейчас что-то горит. Тут как день города. Все приехали посмотреть. Мы-то чуть с кровати не свалились, — заявила жительница Пскова.

Она добавила, что звук взрыва был очень сильный. Его было слышно во всем городе.

Ранее сообщалось, что в районе аэропорта в Пскове произошло не менее 13 взрывов. Предположительно, они могли произойти после возможной атаки беспилотного летательного аппарата. Однако, что на самом деле произошло около аэропорта, пока неизвестно. На опубликованных кадрах около аэропорта виднеется зарево пожара. Очевидцы поделились в социальных сетях кадрами пожара с места возможного взрыва в Пскове.

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