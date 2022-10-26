МВД: задержаны два бизнесмена за вывоз древесины на 315 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полицейские задержали двух бизнесменов в Иркутской области, подозреваемых в нелегальном провозе за границу почти 50 тысяч кубометров древесины, заявила представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, общая сумма лесоматериалов, которые сбыли предприниматели, превысила 315 млн рублей. Контрабандистов задержали. Против них возбудили уголовное дело по статье 226.1 («Контрабанда») УК РФ.

Представитель МВД уточнила, что бизнесмены занимались незаконной продажей лесоматериалов с ноября 2017 по август 2020 года. Преступники работали под прикрытием коммерческой организации. Бизнесмены использовали поддельные документы для того, чтобы перевозить древесину за пределы РФ.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение и задержали двоих недобросовестных предпринимателей. Один из них — предполагаемый организатор криминальной схемы, — заявила Волк.

Во время обысков сотрудники правоохранительных органов совместно с Росгвардией изъяли документы, компьютерную технику, сотовые телефоны и флешки, которыми пользовались преступники.

Предварительное расследование продолжается, — добавила Волк.

Ранее заместитель главы Федеральной таможенной службы Олег Губайдулин рассказал, что на Дальнем Востоке контрабандным способом часто перевозят лесоматериалы, в Южном и Северокавказском регионе — военную продукцию, в регионах с развитой портовой инфраструктурой — лом цветных и черных металлов. Также, по его словам, в аэропортах контрабандой часто провозят ювелирные изделия и драгоценности, а в международных почтовых отправлениях часто перемещаются наркотические вещества.