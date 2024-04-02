МВД возместит петербуржцу моральный ущерб от задержания в 2020 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Петербуржец Сергей Иванов отсудил у полиции 20 тысяч рублей в качестве компенсации за моральный ущерб, сообщила в Telegram пресс-служба Смольнинского районного суда Санкт-Петербурга. Мужчину в 2020 году задержали в магазине без медицинской маски.

Иванов 15 декабря 2020 года пришел в магазин во Всеволожске без медицинской маски. По данным канала, он отказался покинуть помещение и сам попросил надеть на него наручники. На него возбудили дело об административном правонарушении и оштрафовали за мелкое хулиганство на 500 рублей. Но постановление Всеволожского суда отменили уже 21 декабря. Дело в отношении Иванова прекратили, так как его вина не была доказана.

В ходе судебного заседания было установлено, что сотрудники полиции удерживали истца еще сутки в 87-м о/п, после того как было вынесено постановление о наложении штрафа. Истец больше суток не употреблял пищу и не пил воду, после чего у него начались боли в животе и была вызвана скорая помощь, также он был лишен возможности пользоваться средствами личной гигиены, что доставляло ему существенные душевные страдания, — говорится в сообщении.

Мужчина просил за моральные страдания 100 тысяч рублей, но суд взыскал с России в лице МВД лишь 20 тысяч рублей и 300 рублей за расходы по оплате госпошлины.

Ранее жительница Улан-Удэ, загоревшаяся во время кесарева сечения, отсудила компенсацию у городского перинатального центра. Октябрьский районный суд удовлетворил требования истицы к больнице о компенсации морального вреда и расходов на приобретение лекарственных средств. Точную сумму взысканного ущерба в пресс-службе суда не назвали.