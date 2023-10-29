МВД в СКФО предупредило о недопустимости проведения несогласованных акций

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главное управление МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО) предупредило в Telegram о недопустимости проведения несогласованных акций и нарушения общественного порядка в аэропорту Махачкалы. В ведомстве отметили, что всех участвующих в беспорядках ожидает задержание и привлечение к ответственности.

В связи с появлениями в медиапространстве призывов к проведению несанкционированных акций на территории аэропорта «Уйташ» города Махачкалы полиция предупреждает, что любые нарушения правопорядка будут незамедлительно пресекаться сотрудниками правоохранительных органов, — подчеркивается в сообщении.

МВД предупредило, что участников беспорядков привлекут к ответственности по статье о нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. За неповиновение законным требованиям сотрудников полиции нарушителей накажут штрафом или административным арестом сроком до 15 суток.

Ранее толпа протестующих прорвалась в аэропорт Махачкалы, в том числе на взлетно-посадочную полосу. Люди недовольны прилетом рейса из Тель-Авива и обвиняют Израиль в убийствах палестинцев. Аэропорт в Махачкале закрыт из-за беспорядков. По данным СМИ, рейсы могут перенаправить в аэропорты соседних регионов.