МВД РФ выплатит 1,5 млн рублей семье умершего при задержании мужчины

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Балейский городской суд Забайкальского края обязал Министерство внутренних дел России выплатить 1,5 млн рублей матери Михаила Строкина, убитого полицейским в ходе задержания, сообщает издание «Чита.РУ» со ссылкой на данные суда. При этом отмечается, что суд удовлетворил иск Ирины Строкиной лишь частично. Она требовала компенсации в размере 5 млн рублей.

Михаил Строкин погиб в январе 2022 года во время задержания. Суд признал виновным в его гибели начальника межмуниципального отдела полиции «Балейский» Артема Зимина. Следователи подчеркнули, что у него не было оснований на использование табельного оружия во время погони за Строкиным.

Отмечается, что Зимина осудили по статье о причинении смерти по неосторожности. Ему было назначено наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима сроком на четыре года. Однако позднее оно было заменено на один год ограничения свободы. Мать погибшего подала в суд на Министерство внутренних дел РФ с требованием выплатить ей компенсацию. Суд частично удовлетворил ее иск и обязал ведомство выплатить 1,5 млн рублей.

Как сообщалось ранее, сотрудники Госавтоинспекции Пермского края применили табельное оружие в ходе погони за автомобилем нарушителя. В результате погони были ранены пассажиры в возрасте 17 и 22 лет. Сам 21-летний водитель был задержан.