Силовики предотвратили стрельбу в одной из школ Кирова, рассказал заместитель руководителя управления противодействия экстремизму МВД России Владимир Макаров.
По данным ведомства, стражи порядка смогли вычислить несовершеннолетнего, интересовавшегося темой насилия в образовательном учреждении и планировавшего совершить массовое убийство, используя холодное оружие и самодельное взрывное устройство, передаёт
Ранее News.ru сообщал, что подросток, напавший на школу в Столбцах и убивший учителя и ученика 11-го класса, проведёт 13 лет в воспитательной колонии. Такое решение вынес суд в Белоруссии.