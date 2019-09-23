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Авиакомпания «Ямал» столкнулась со сложностями в эксплуатации самолёта Sukhoi Superjet 100 (SSJ) в аэропорту Нового Уренгоя — крупнейшего города Ямало-Ненецкого автономного округа. Перевозчик зафиксировал несколько случаев превышения ограничений вертикальных перегрузок при взлётах и посадках.

Они были вызваны столкновениями опор шасси с неровностями и стыками плит на взлётно-посадочной полосе (ВПП). Такие перегрузки остаются в рамках максимально допустимых значений производителя, но уже на грани, пишет «Коммерсант»....