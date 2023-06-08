МВД предложило ограничить право управлять автомобилем за неявку в военкомат МВД предложило ограничить права военнообязанных управлять ТС за неявку в военкомат

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Министерство внутренних дел России предложило применять санкции в виде запрета на управление транспортными средствами к тем гражданам, которые проигнорировали повестку в военкомат. Проект приказа был опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

При поступлении сформированного в Едином реестре сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете, решения о принятии временных мер, направленных на обеспечение явки по повестке военного комиссариата, в виде ограничения на пользование гражданином правом на управление транспортными средствами, право на управление транспортными средствами в отношении физического лица ограничивается, — гласит текст проекта.

В документе уточняется, что информация о запрете на управление автомобилем будет вноситься в реестр Госавтоинспекции в течение одних суток после принятия решения о введении ограничительных мер. Также, согласно проекту, граждане, проигнорировавшие повестку в военкомат, не смогут получить водительские права. Ограничения будут отменены только после того, как уклоняющийся от учета гражданин отметится в военкомате.

Ранее Совет Федерации проголосовал за закон, уточняющий нормы о признании паспортов россиян недействительными, а также об ограничениях на выезд для некоторых категорий граждан. По закону предусматривается передача паспорта на хранение в орган, выдавший этот документ, для тех, кому ограничен выезд из страны в связи с призывом на военную или альтернативную гражданскую службу.