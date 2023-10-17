МВД по Приморью: китаец-водитель попавшего в ДТП автобуса был трезв

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гражданин Китая, управлявший туристическим автобусом, который попал в ДТП в Приморье с участием российских граждан, оказался в трезвом состоянии, сообщили в МВД РФ по Приморью. Сразу после медосвидетельствования он был задержан.

По предварительной информации, водитель, гражданин Китайской Народной Республики, 50-летний мужчина со стажем вождения более 20 лет, превысил безопасную скорость движения на участке автодороги с ограничением движения в 50 км в час, потерял управление и допустил съезд автобуса с проезжей части дороги в левый кювет. Транспортное средство врезалось в дерево и опрокинулось. Водитель не пострадал, — заявили в ведомстве.

Напомним, 13 человек госпитализированы с травмами в среднетяжелом состоянии, четыре пассажира с сочетанными травмами в тяжелом состоянии, рассказали в экстренных службах. Еще два человека погибли. По данным Telegram-канала Mash, всего в салоне находилось 52 человека. Шесть человек смогли выбраться из автобуса самостоятельно.

2 октября в Подмосковье в кювет съехал автобус с 30 школьниками. ДТП произошло из-за ухудшения состояния здоровья водителя. Деревья смягчили падение школьного автобуса, поэтому дети и водитель не пострадали.