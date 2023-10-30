МВД отчиталось о ситуации в аэропорту Махачкалы МВД заявило о полном контроле над ситуацией в аэропорту Махачкалы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Органы правопорядка установили полный контроль над ситуацией в аэропорту Махачкалы, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу. По данным ведомства, в результате беспорядков было задержано по меньшей мере 60 человек.

В настоящее время аэропорт полностью находится под контролем органов правопорядка. Установлены более 150 активных участников беспорядков, 60 из них задержаны и доставлены в территориальные отделы полиции для дальнейшего разбирательства, — говорится в сообщении.

В МВД уточнили, что в результате беспорядков пострадали девять сотрудников полиции, двое из них были госпитализированы. Полиция продолжает разбираться в случившемся и устанавливать всех причастных.

Напомним, сотни жителей Махачкалы прибыли в аэропорт Махачкалы вечером 29 октября в ожидании рейса из Тель-Авива. Участники акции посчитали, что самолет авиакомпании Red Wings везет беженцев из Израиля, которые намерены поселиться в Дагестане. Махачкалинцы хотели не допустить этого в знак солидарности с жителями сектора Газа из-за операции Армии обороны Израиля против палестинского движения ХАМАС.

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что беспорядки в аэропорту Махачкалы были организованы из-за рубежа врагами России. Тем временем председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела о массовых беспорядках в Дагестане. Также глава СК поручил руководителю следственного управления СК РФ по Дагестану установить организаторов и участников произошедшего.