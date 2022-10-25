МВД: микроавтобус в Подмосковье насмерть задавил подростка

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Московской области микроавтобус врезался в остановку и насмерть задавил подростка. Об этом в разговоре с NEWS.ru сообщили представители пресс-службы МВД по Московской области. Отмечается, что трагедия произошла в 07:50 мск на первом километре МКАД – Дроздово – Беседы – МКАД – Слобода.

По предварительной информации, водитель 1999 года рождения, управляя микроавтобусом марки Mercedes, не справился с управлением и опрокинулся на автобусную остановку, где в это время находилась 16-летняя девушка. В результате ДТП она скончалась, —

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных служб. Специалисты выясняют причины аварии.

Ранее стало известно, что на Ленинградском проспекте в Москве столкнулись три автомобиля. В результате один человек погиб и еще один пострадал, сообщается в Telegram-канале столичного ГИБДД.

Массовое ДТП произошло в Ходынском тоннеле по направлению в область.