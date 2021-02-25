МВД ищет мужчину, залезшего на голову памятника Высоцкому во Владивостоке

https://static.news.ru/photo/64d2e384-7765-11eb-bd3e-96000091f725_660.jpg Фото: tripadvisor.com

Сотрудники полиции устанавливают личность молодого человека, который сел на голову памятника Владимиру Высоцкому.

Согласно данным пресс-службы краевого УМВД, в местных соцсетях была опубликована фотография юноши, который взобрался на монумент в сквере возле театра имени Максима Горького и начал позировать, сидя у него на голове, пока товарищ снимал его на смартфон.

В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия по установлению личности гражданина, осквернившего памятник в сквере краевого Драматического театра имени Максима Горького, — сообщил представитель ведомства.

По его словам, полицейские проверяют информацию о происшествии, которая ранее появилась в СМИ и социальных сетях, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее неизвестные разрушили памятник около воинской братской могилы советских воинов в латвийском Екабпилсе — 76-миллиметровую дивизионную пушку. Это событие вызвало радость у представителей Нацблока в сейме страны.