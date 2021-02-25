МВД ищет мужчину, залезшего на голову памятника Высоцкому во Владивостоке

Сотрудники полиции устанавливают личность молодого человека, который сел на голову памятника Владимиру Высоцкому.
Согласно данным пресс-службы краевого УМВД, в местных соцсетях была опубликована фотография юноши, который взобрался на монумент в сквере возле театра имени Максима Горького и начал позировать, сидя у него на голове, пока товарищ снимал его на смартфон.
В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия по установлению личности гражданина, осквернившего памятник в сквере краевого Драматического театра имени Максима Горького, — сообщил представитель ведомства.
По его словам, полицейские проверяют информацию о происшествии, которая ранее появилась в СМИ и социальных сетях,
Как писал NEWS.ru, ранее неизвестные разрушили памятник около воинской братской могилы советских воинов в латвийском Екабпилсе — 76-миллиметровую дивизионную пушку. Это событие вызвало радость у представителей Нацблока в сейме страны.