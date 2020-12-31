МВД: главу московской ГИБДД отстранили по его желанию

https://static.news.ru/photo/842308f4-4d1c-11eb-a5e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: 77.мвд.рф

Руководитель ГИБДД Москвы Юрий Дроганов сам выразил желание уволиться, ведомство его удовлетворило, сообщили в столичном ГУ МВД.

Там подтвердили, что чиновник уволился по указу президента Владимира Путина.

Начальник УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Дроганов Юрий Алексеевич отстранён от занимаемой должности указом президента Российской Федерации 4 ноября 2020 года, — сообщили в ведомстве.

По данным МВД, причиной такого решения стал рапорт самого Дроганова, который попросил уволить его по выслуге лет, чтобы получить право на начисление пенсии, передаёт РИА Новости.

Русская служба ВВС 31 декабря опубликовала материал о том, что Центр спецназначения по обеспечению безопасности движения МВД три года собирал и передавал секретную информацию о передвижении кортежей главы РФ через групповые чаты WhatsApp.

Как писал NEWS.ru, 1 января Юрий Дроганов был уволен с должности начальника Госавтоинспекции Москвы. Исполнять обязанности начальника столичного управления ГИБДД временно будет полковник полиции Алексей Диокин. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался ответить на вопрос об отставке. По словам представителя Кремля, на соответствующий вопрос должны ответить в Министерстве внутренних дел. При этом он не сообщил, почему указ об отставке подписан президентом Владимиром Путиным.

Службу в органах внутренних дел Дроганов начал в декабре 1983 года. В августе 1990 года назначен инспектором отдела ГАИ и ДПС УВД Красногвардейского района Москвы. Он непосредственно участвовал в обеспечении безопасности во время октябрьских событий 1993 года. С сентября 1996 года Дроганов начал занимать руководящие должности, в 2015 году он стал заместителем начальника управления ГИБДД Москвы. 18 ноября 2019 года Дроганов стал главой управления, сменив на этом посту Виктора Коваленко.