Экс-премьер Дагестана Абдулаев погиб в ДТП в Махачкале

Фото: Юрий Машков/ТАСС

Магомед Абдулаев

В Махачкале бывшего председателя правительства Дагестана Магомеда Абдулаева сбил автомобиль, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД и источник в правоохранительных органах. Пострадавший был доставлен в больницу, где позднее скончался.

В Махачкале на улице Магомеда Гаджиева 55-летний житель Кизилюрта, управляя автомобилем ВАЗ-21214, совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть дороги вне зоны пешеходного перехода, — говорится в сообщении.

По факту случившегося собран материал для принятия процессуального решения. В МВД не уточнили, планируется ли возбуждение уголовного дела в отношении водителя.

Абдулаеву был 61 год. Он возглавлял правительство Дагестана с 2010 по 2013 год.

3 января стало известно, что последний председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов умер на своей даче в Московской области. Ему было 80 лет. Накануне состоялись прощание и похороны Хасбулатова в Чечне. На церемонии присутствовали не только коллеги, близкие и родственники усопшего, но и люди, которые с ним не были лично знакомы, поскольку экс-политик и его семья пользуются большим авторитетом в республике.