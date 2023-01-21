МВД Дагестана проводит проверку после смерти мужчины в отделе полиции

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

МВД Дагестана проводит проверку после смерти мужчины в отделе полиции по Советскому району Махачкалы. Как заявили в пресс-службе ведомства, инцидент произошел 20 января.

Возле дома № 17 по улице М. Омарова поссорились двое мужчин. В ходе конфликта один из них выстрелил несколько раз. Раненного госпитализировали. Стрелявшему тем временем удалось скрыться при помощи другого 35-летнего гражданина, которого нашли и доставили в ОВД. В ходе разбирательства он стал плохо себя чувствовать. Его тоже госпитализировали, однако, несмотря на усилия врачей, мужчина скончался.

Было установлено, что погибшему были нанесены телесные повреждения, которые, возможно, стали причиной смерти задержанного. Оперативниками собственной безопасности республиканского МВД проводится проверка по факту неправомерных действий сотрудников, — говорится в сообщении.

Трое подозреваемых сотрудников полиции задержаны. Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу. Продолжается разбирательство.

Накануне 76-летнюю жительницу Улан-Удэ посадили под домашний арест за насилие над полицейскими. Пенсионерка обвиняется в причинении вреда здоровью двоим сотрудникам правоохранительных органов. Правозащитники утверждают, что обвиняемая находилась в «состоянии невыносимого эмоционального напряжения» и была спровоцирована полицейскими.

Ранее в метро Москвы произошла массовая драка, в результате которой пострадал один человек. Травмы получил 18-летний юноша, который и был доставлен в полицию. Двое других участников потасовки не пострадали, но на всех составили административный протокол за мелкое хулиганство.