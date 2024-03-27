Музыкант оркестра «Таврический» получил травму при эвакуации из «Крокуса»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Музыкант оркестра «Таврический» из Санкт-Петербурга повредил руку во время эвакуации из «Крокус Сити Холла», сообщил Telegram-каналу «Фонтанка SPB Online» главный дирижер Государственного симфонического оркестра Ленинградской области Михаил Голиков. Мужчина пытался плечом выбить запертую дверь служебного выхода.

Он действительно получил небольшую травму хрящей при выходе из служебного выхода, так как там одна из дверей (их всего было две на служебном входе), когда мы спешно эвакуировались, была закрыта, — заявил Голиков.

Дирижер отметил, что сообщил службе охраны о закрытой двери, однако те не отреагировали. Трубач пытался плечом выбить дверь, когда возникла давка. По словам Голикова, больше никто из музыкантов оркестра не пострадал.

Ранее в центре медицины катастроф сообщили, что число пострадавших при теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» увеличилось до 360 человек. По их информации, среди раненых есть 11 детей. По данным Следственного комитета, жертвами теракта в «Крокус Сити Холле» стали 139 человек, 120 из которых опознаны. Неполный поименный список погибших граждан опубликовало МЧС России. Перечень будет корректироваться по данным судебно-медицинских исследований.