Мужчины прокатились на капоте машины со скоростью 129 км/ч и попали на фото В Бурятии двое мужчин прокатились на капоте машины на скорости почти 130 км/ч

В Прибайкальском районе Бурятии под объективом дорожной камеры оказалась компания, которая каталась на скорости 129 км/ч, сидя на капоте автомобиля. В ЦАФАП ГИБДД сообщили, что молодые люди ехали по дороге «Улан-Удэ — Турунтаево — Курумкан — Новый Уоян».

На опубликованных кадрах видно, что Toyota Mark II едет на скорости почти 130 км/ч в то время, как на капоте и лобовом стекле сидят двое взрослых мужчин. Молодые люди с трудом держатся за кузов автомобиля, однако испуга на их лицах нет.

В отношении 21-летнего собственника иномарки составлены административные материалы за нарушение скоростного режима и пренебрежение правилами перевозки пассажиров. Мужчине грозит крупный штраф или лишение прав.