Мужчины напали на жителя Ингушетии, пока он ухаживал за братом в больнице Mash: на жителя Ингушетии напали на территории больницы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Двое мужчин, личности которых до сих пор не установлены, напали на посетителя больницы города Малгобек в Ингушетии, сообщил Telegram-канал Mash Gor. Они попытались силой вытащить его из медучреждения, после чего достали пистолет и применили его против сопротивляющегося гражданина.

По информации канала, в больнице находится брат пострадавшего мужчины. Он приходит в госпиталь, чтобы ухаживать за ним. Во время одной из таких процедур нападавшие ворвались в палату.

После разборок они сбежали, а мужчина был госпитализирован с двумя пулевыми ранениями. В настоящий момент полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что ученик брянской гимназии разгромил кабинет и набросился на одноклассников из-за замечания учителя. По словам школьников, мальчик и ранее вел себя странно, а порой неадекватно.

Инцидент произошел на втором уроке, когда подросток начал свистеть и кричать. Учитель сделала ему предупреждение, но он продолжил нарушать покой. После этого замечание ему сделали одноклассники, что вывело школьника из себя. В результате он подрался с несколькими ребятами, после чего его увели в кабинет директора.