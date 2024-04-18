Мужчины избили до переломов ребенка с эпилепсией в Калужской области Мужчины в Калужской области избили ребенка из-за загрызших кур собак

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Калужской области мужчины избили 9-летнего ребенка-эпилептика до сотрясения мозга и переломов за то, что рядом с мальчиком шли бездомные собаки, которые накануне загрызли их кур, передает Telegram-канал Readovka. Там уточнили, что агрессоры при этом угрожали убить его, если он не вернет им птиц.

В селе Ворсино 9-летний Никита проходил мимо участков с огородами и увидел бездомных псов, которые бегали за домашними курами, и начал их отгонять. Это увидели двое местных жителей, один из которых, как указано, несколько лет назад вышел из тюрьмы. Мужчины повалили мальчика на землю и начали наносить удары черенком лопаты и ногами, затем перекинулись на животных. Одну из собак тоже жестоко избили.

В центральном аппарате СК уже отреагировали на ситуацию — возбуждено дело по статье 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц). Пострадавшей собакой занимаются ветеринары — ее прооперировали.

Ранее в подмосковной Балашихе двое членов семьи неславянской внешности избили женщину на детской площадке. Пока муж держал пострадавшую за волосы, его жена наносила россиянке удары по лицу, заявили в СК РФ. Пострадавшая женщина Валерия (имя изменено) рассказала, что конфликтная ситуация возникла после того, как один из детей, играя на детской площадке, кинул песком в одну из ее дочерей.

До этого школьная учительница в Туапсе ударила ученика. Ребенок отказался убирать телефон во время урока, завязался конфликт, в результате чего женщина сорвалась на крик, повалила мальчика на пол и пнула. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что школьник регулярно провоцировал педагога самыми разными поступками, из-за чего, вероятно, в конце концов у нее сдали нервы.