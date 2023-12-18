Мужчину вывезли в лес, отрезали мочку уха и ограбили в Ленобласти

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Пикалево Ленинградской области трое мужчин похитили на улице 59-летнего гражданина и вывезли в лес у деревни Заречье, передает 78.ru. По данным издания, мужчину избили, отрезали ему мочку уха и воткнули нож в левое бедро.

Мужчины отняли у пострадавшего кольцо, смартфон и 10 тысяч рублей. Затем один из злоумышленников забрал у мужчины ключи и отправился к нему домой и в гараж. После его возвращения все соучастники скрылись, оставив пострадавшего связанным в зимнем лесу.

Пострадавшего обнаружили местные жители. Они вызвали полицию и скорую помощь. Медики диагностировали у мужчины черепно-мозговую травму, закрытый перелом ребер, гематомы и ссадины на лице. Возбуждено уголовное дело. Нападавших разыскивает полиция.

Ранее в Томске мужчины напали на парковке на местного жителя, усадили в машину и увезли в неизвестном направлении. После похищения злоумышленники посетили квартиру своей жертвы и попали на камеру наблюдения в лифте жилого дома. Похищенный мужчина на свободе. Известно, что пострадавшему 21 год. Он был опрошен сотрудниками полиции. В региональном СК сообщили о возбуждении уголовного дела о похищении человека.