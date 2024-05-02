Мужчину в пивбаре избили и залили кипятком В Вельске пьяный дебошир избил мужчину в пивбаре до состояния комы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В городе Вельске Архангельской области мужчину в коматозном состоянии доставили с помощью санавиации в областной госпиталь, передает 29.RU. Он подвергся нападению неизвестного в пивбаре «Высокий градус». Пьяный мужчина избил пострадавшего, а после залил его кипятком. Горячую воду дебоширу подавал бармен. Скорую помощь на место ЧП вызвала супруга, которая ждала мужчину на улице. Когда она вошла в заведение, тот уже был без сознания.

Он просто подошел и ударил его. Сейчас этот человек арестован и находится в СИЗО, под стражей на два месяца до суда. Хочется привлечь к ответственности людей, находившихся в этом баре, особенно бармена, который подавал кипяток для того, чтобы этот зверь обливал им моего мужа, — рассказала супруга.

Инцидент произошел в ночь с 26 на 27 апреля. У мужчины диагностированы ожоги третьей степени. Против подозреваемого возбудили уголовное дело за покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью из хулиганских побуждений. По данным News29, нападавший — владелец «наливайки», где произошел пьяный конфликт.

Ранее в городе Салавате местный житель до смерти избил женщину, а после обнимался с ее телом. Побои попали на камеру очевидцев из дома, рядом с которым произошла драка. Мужчина избивал пострадавшую на улице, а после завел домой. Свои удары он чередовал с требованием надеть шапку.