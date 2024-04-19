Мужчину с тремя собаками спасли от паводка в Кургане МЧС: специалисты спасли курганца с тремя собаками от паводка

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

Сотрудники МЧС России вызволили из водного плена мужчину с тремя собаками из зоны подтопления в Кургане, передает пресс-служба ведомства. По их информации, местный житель не мог самостоятельно спастись от паводка.

Из-за подъема воды житель не мог самостоятельно покинуть зону подтопления. Свердловские специалисты МЧС России, направленные для оказания помощи пострадавшим от паводка, спасли мужчину с собаками, — говорится в сообщении.

Хозяина домашних питомцев и самих собак доставили в безопасный район, уточнили в ведомстве. Животные не пострадали и выглядели упитанными и довольными, констатировали в МЧС.

Ранее правительство Курганской области объяснило, что причинами протечки дамбы в регионе стало оттаивание грунта и резкий подъем уровня воды. Из-за этих факторов сооружение сейчас испытывает большую гидравлическую нагрузку, резюмировали местные власти.

До этого спасение собаки в затопленном СНТ «Тепловик» под Курганом попало на видео. Волонтеры прибыли в пострадавшие от паводка районы, чтобы эвакуировать оставленных домашних животных. СНТ «Тепловик» находится недалеко от реки Тобол на берегу Орловского водохранилища. Животное удалось загрузить в лодку, после чего на собаку надели намордник и повезли к суше.