Мужчину с инсультом в Бурятии сопроводил до больницы полицейский кортеж

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Бурятии сотрудники ДПС сопроводили с мигалками автомобиль, в котором находился мужчина с инсультом, передает пресс-служба МВД. Перед этим они остановили водителя автомобиля за нарушение ПДД.

Полицейские остановили транспортное средство, водитель которого пояснил, что везет пожилого пассажира с инсультом. Мужчина попросил помочь ему оперативно добраться до больницы, так как на дорогах было затруднено движение, — сообщили в полиции.

Автоинспекторы сопроводили автомобиль до больницы и передали пациента медикам.

Позже другие сотрудники ДПС помогли женщине, нуждающейся в медицинской помощи. Гражданка обратилась к силовикам из-за боли в груди и попросила доставить ее до медучреждения, поскольку боялась, что скорая помощь будет ехать долго.

Ранее в Свердловской области дальнобойщик получил инсульт во время рейса и шесть часов дожидался скорой помощи. Задержка возникла из-за действий сотрудников ГИБДД, посчитавших, что мужчина пьян. Приехавший к пострадавшему коллеге водитель рассказал, что мужчину оставили «трезветь» в холодной кабине с отключенной печкой, позднее медики доставили дальнобойщика в больницу, где у него диагностировали геморрагический инсульт.