Мужчину с фамилией Амфетаминов заподозрили в наркоторговле по-крупному Воронежца по фамилии Амфетаминов подозревают в сбыте мефедрона

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Жителя Воронежа с фамилией Амфетаминов подозревают в сбыте наркотиков в крупном размере, сообщает РИА Новости со ссылкой на районный суд города. По его данным, мужчину уличили в торговле мефедроном. В суде уточнили, что Амфетаминова вместе с предполагаемым подельником Чичиным задержали.

Подозреваемый Амфетаминов М. Е. нигде не работает, не имеет постоянного и легального источника дохода, тем самым может продолжить заниматься преступной деятельностью <...> или иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу. Поэтому, оставаясь на свободе, может скрыться, — добавили в суде.

По информации суда, в январе задержанные доставили в один из районов Воронежа расфасованный по сверткам мефедрон массой 4,22 грамма. Против мужчин возбудили уголовное дело по статье о сбыте наркотиков в крупном размере.

Ранее актера Анатолия Руденко, известного по сериалам «Триггер» и «Каменская», задержали в Москве с пакетиком мефедрона. Инцидент произошел на улице Антонова-Овсеенко. По данным СМИ, актера остановили сотрудники ГИБДД, которые позднее заметили, что Руденко ведет себя слишком нервно.

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Употребление наркотиков наносит вред здоровью.