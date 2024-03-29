Мужчину с беспилотником задержали около завода под Петербургом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который запустил беспилотный летательный аппарат рядом с судостроительным заводом в Выборге Ленинградской области, сообщила пресс-служба управления Росгвардии по Северо-Западному федеральному округу. Мужчина запустил квадрокоптер около предприятия, несмотря на действующий запрет использования БПЛА. У него изъяли дрон марки DJI Mavic 2 Pro L1P.

Летающий беспилотник заметили сотрудники завода, которые нажали на кнопку тревожной сигнализации. После этого на место инцидента экстренно прибыл наряд Росгвардии. 43-летнего оператора БПЛА обнаружили рядом с одной из проходных предприятия.

Рядом с одной из проходных завода росгвардейцы обнаружили и задержали 43-летнего оператора, управлявшего квадрокоптером, несмотря на действующий запрет использования БПЛА. Задержанного, не имевшего документов, разрешающих полет БПЛА, доставили в территориальный отдел полиции для выяснения обстоятельств, — сказано в сообщении.

Власти Санкт-Петербурга возобновили запрет на использование беспилотников в конце декабря прошлого года. Ограничения будут действовать до 15 апреля. Запрет не касается дронов федеральных органов власти и организаций, исполняющих государственный заказ. Ограничения также не затрагивают компании, которые действуют в интересах киноиндустрии и СМИ при наличии подтверждающих документов.