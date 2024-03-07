Мужчину ранило осколками при обстреле села под Белгородом Гладков: житель села Козинка в Белгородской области пострадал при обстреле ВСУ

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Житель села Козинка Грайворонского городского округа Белгородской области пострадал при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Мужчина получил осколочные ранения нижней конечности. При этом пострадавший отказался от госпитализации.

Под обстрел ВСУ попало село Козинка Грайворонского городского округа. Есть пострадавший — у мужчины осколочные ранения нижней конечности. Вся необходимая медицинская помощь была оказана врачами ЦРБ, от госпитализации мужчина отказался, — написал Гладков.

Глава региона добавил, что один из запущенных ВСУ снарядов попал по территории частного жилого домовладения. Был поврежден сарай. Сведения о пострадавших не приводятся. По словам Гладкова, подомовый обход территории возобновится днем.

Ранее в Белгородской области средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник самолетного типа. Попытка террористической атаки произошла около 14:15 по московскому времени.

До этого глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что в городе Кировске при подрыве автобуса на мине погибли пять человек, трое были ранены. Трагедия произошла по дороге на местное кладбище. Медики оказывают помощь пострадавшим.