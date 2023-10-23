Крымского «экстрасенса» посадили за «предсказание» о взрыве, и оно сбылось Mash: «экстрасенс» был осужден за ложное сообщение о взрыве Крымского моста

Фото: vk.com/myfeo_ru/Global Look Press

Крымского «экстрасенса» приговорили за ложное сообщение о взрыве поезда на Крымском мосту, сообщает Telegram-канал «Mash на волне». После вынесения приговора его предсказание сбылось.

Крымчанин Геннадий Шишков, считающий, что обладает паранормальными способностями, «почувствовал», что Крымский мост в опасности. Летом 2022 года «экстрасенс» увидел сон со взрывом на мосту и сообщил по номеру 112, что по железной дороге движется поезд со взрывчаткой.

В тот момент теракта не состоялось, мужчину приговорили к трем годам колонии. Предсказание сбылось лишь после вынесения приговора, в октябре.

8 октября 2022 года на Крымском мосту был взорван грузовик, огонь перекинулся на цистерны соседнего грузового поезда. В результате произошло обрушение двух пролетов автомобильной части моста в сторону полуострова.

Ранее сообщалось, что Второй Западный окружной военный суд приговорил учителя истории из Коми Никиту Тушканова к пяти годам и шести месяцам колонии за комментарии о взрыве Крымского моста. При этом обвинение запрашивало шесть лет за несколько постов, в которых, как считает следствие, мужчина оправдывал терроризм и дискредитировал армию РФ.