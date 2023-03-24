Житель поселка Дебин Магаданской области жестоко зарезал своего 44-летнего знакомого и его 66-летнюю мать. Убийство было совершено в момент, когда жертвы уснули. Официальный представитель СУ СКР по Магаданской области Светлана Алимова рассказала KP.RU, что обвиняемого приговорили к лишению свободы сроком на 18 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок одного года, — уточнила Алимова.
Обвиняемый пришел в гости к своему приятелю, где стал выпивать вместе с ним и его матерью. В какой-то момент спокойная беседа переросла в конфликт, из-за которого гость затаил обиду на своих будущих жертв. Когда хозяева квартиры уснули, обвиняемый нанес своему знакомому 29 ножевых ранений, а женщину убил, 40 раз ударив ножом в лицо и шею. Пострадавшие от полученных травм скончались на месте, даже не проснувшись.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, то есть умышленное причинение смерти двум лицам». Сперва мужчина признал вину, а позже поменял показания и заявил, что вечером ушел, а когда вернулся к друзьям за забытым телефоном нашел приятелей мертвыми. Следователи не поверили в новые факты и признали подозреваемым виновным.
В деревне Аннино ранее празднование дня рождения 43-летнего местного жителя закончилось поножовщиной. 52-летний гость убил именинника и другую участницу застолья в ходе конфликта.