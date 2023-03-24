Мария Зеленина

Мужчина получил 18 лет тюрьмы за жестокое убийство знакомого и его матери В Магаданской области мужчину отправят в колонию за жестокое убийство знакомого и его матери

24 марта 2023 в 12:14

Фото: СУ СКР по Магаданской области

Оглашен приговор колымчанину, признанному коллегией присяжных заседателей виновным в убийстве двух лиц в поселке Дебин