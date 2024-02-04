Мужчину отправили в СИЗО после избиения четырехлетнего ребенка в магазине Суд в Курске арестовал на два месяца избившего четырехлетнего ребенка мужчину

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ленинский районный суд Курска арестовал мужчину, который ударил ребенка в магазине в Курчатове, сообщает РЕН ТВ. Ранее он принял четырехлетнего мальчика за манекен и нанес ему удар кулаком в лицо.

Задержанный проходит обвиняемым по статье о покушении на убийство малолетнего из хулиганских побуждений. Он пробудет в следственном изоляторе два месяца. При этом адвокат фигуранта просил избрать ему запрет определенных действий, однако суд принял решение об аресте.

Ранее Telegram-канал SHOT со ссылкой на сотрудников магазина, в котором произошел инцидент, сообщил, что 55-летний мужчина в день нападения четыре раза приходил в магазин за крепким алкоголем. Он набросился на малыша во время пятого визита в супермаркет. Когда его спросили, зачем он ударил мальчика, тот крикнул: «Разве это ребенок?»

Нападение на ребенка произошло в одном из супермаркетов Курчатова. Приезжий из Ингушетии в состоянии алкогольного опьянения в какой-то момент увидел малыша и на ходу ударил его в лицо. В результате ребенок оказался на полу. Нападавшего задержали, позднее он рассказал, что перепутал мальчика с манекеном. При этом его не смутило, что ребенок шевелился.