Мужчину насмерть сбили посреди ночного шоссе под Выборгом

Фото: t.me/spb_police78

В ночь на 27 октября на первом километре автодороги «подъезд к городу Выборг» насмерть сбили мужчину, сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Telegram-канале. По данным ведомства, наезд совершил 37-летний водитель автомобиля Chery Tiggo 7.

27 октября 2023 года в 03:30 на 1-м километре автодороги «подъезд к городу Выборг» в Выборгском районе Ленобласти 37-летний водитель автомобиля «Черри Тиго 7» вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на неустановленного мужчину (на вид 40–45 лет), который двигался посередине проезжей части в попутном направлении, — указано в сообщении.

Ведомство уточнило, что пешеход скончался на месте происшествия от полученных травм. Сотрудники полиции проводят проверку по факту произошедшего.

Ранее в Москве на Новом Арбате внедорожник с мигалкой переехал мужчину, лежащего на разделительной полосе. Видео с места происшествия опубликовала пресс-служба столичного дептранса. По информации Telegram-канала SHOT, от полученных травм пешеход скончался на месте. Его личность пока не установлена. Правоохранители выясняют все детали и обстоятельства смертельного ДТП.