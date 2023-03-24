Мужчину едва не зарезали за громкое чтение стихов В Магнитогорске мужчина ударил ножом посетителя бара за чтение стихов

Фото: НАК

В одном из баров Магнитогорска Челябинской области мужчина долго и громко декламировал стихи, что не понравилось другому гостю — он ударил чтеца ножом, сообщает пресс-служба СУ СК России по Челябинской области. Злоумышленника задержала Росгвардия, ему предъявили обвинение в покушении на убийство, пострадавшего госпитализировали.

Потерпевший длительное время громко читал стихи, что не понравилось обвиняемому. Он нанес мужчине несколько ножевых ранений, после чего покинул место происшествия, — сообщили в СУ СК.

Оба фигуранта дела были в состоянии алкогольного опьянения, друг с другом они не знакомы.

Следователи СК направили в суд материалы дела для избрания нападавшему меры пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее мужчина ограбил собутыльника ради поминок кота и оказался за решеткой. В Железногорске Красноярского края 45-летнего местного жителя приговорили к 4,5 года колонии строгого режима за ограбление его 36-летнего товарища.