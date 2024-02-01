Мужчину арестовали за публичное предложение незнакомкам заняться сексом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на десять суток местного жителя по статье о мелком хулиганстве, сообщает Объединенная пресс-служба судов региона. Как отмечается, мужчина средь бела дня ругался в общественном месте матом, публично предлагал прохожим девушкам заняться сексом и снимал происходящее на камеру.

24 января 2024 года [на Сенной площади Санкт-Петербурга мужчина] в месте массового скопления людей выражался грубой нецензурной бранью, публично предлагал неизвестным девушкам вступить в интимные отношения, при этом вел видеосъемку происходящего, просьбы девушек прекратить видеосъемку и отойти от них игнорировал, — говорится в сообщении.

Ранее тоже в Санкт-Петербурге таксист занялся самоудовлетворениемпри пассажирке с пятилетним ребенком. Поздно вечером женщина вызвала такси, посадила ребенка в детское кресло на заднем сиденье, а сама разместилась на переднем. Внезапно мужчина запустил руки в штаны и начал говорить на пошлые темы. После того как он заметил, что его снимают на телефон, выбил его из рук женщины. Спустя месяц после инцидента она написала заявление в полицию.

До этого стало известно, что правоохранители проверяют пожилого американца из Южного Бутово на педофилию. Поводом послужило то, что он попытался завлечь 14-летнего мальчика к себе домой. Как отмечается, мужчина приметил школьника в торговом центре на Профсоюзной улице и предложил пойти к нему домой, чтобы попрактиковать произношение английского.