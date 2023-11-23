Мужчине перерезали горло на трассе под Самарой СК РФ: задержан мужчина, подозреваемый в убийстве на трассе под Самарой

Фото: СУ СКР по Самарской области

В Самарской области оперативники задержали 32-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве 39-летнего жителя Елховского района, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России. По данным ведомства, мужчины сначала поссорились, а позже подозреваемый нашел своего недруга возле трассы и нанес несколько ударов холодным оружием в область шеи. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Подозреваемый заключен под стражу.

12 ноября 2023 года в следственный отдел поступило сообщение о гибели местного жителя 1984 года рождения, обнаруженного на обочине автодороги при въезде в село Борма Самарской области, с обширными резаными ранами в области шеи. <...> По подозрению в совершении преступления задержан местный житель 1991 года рождения. Накануне между мужчинами произошла ссора, в ходе которой подозреваемый нанес оппоненту несколько ударов имевшимся при себе ножом в область шеи. Потерпевший от полученных травм скончался, — сообщили в Следкоме.

В октябре в Челябинске пьяный мужчина пришел в магазин и ранил трех посетителей ножом, после чего ушел с места нападения. Среди пострадавших оказались две девушки и молодой человек. Они были госпитализированы. Нападавшего задержали.