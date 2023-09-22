Мужчине отрезало член циркуляркой в Щелково

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковном Щелково рабочему из Белоруссии отрезало член циркулярной пилой при проведении строительных работ, сообщает «МК» со ссылкой на источник. По информации издания, мужчина упал на пилу, сорвавшись со стропил строящегося дома. Его госпитализировали вместе с половым органом.

По данным «МК», инцидент произошел днем 21 сентября. Двое рабочих занимались строительством крыши для нового дома. В какой-то момент один из них рухнул членом на вращавшийся диск циркулярной пилы. Половой орган был отсечен в тот же момент. Пострадавший был доставлен в больницу с диагнозом «травматическая ампутация. Его коллега собрал остатки члена и передал врачам. Мужчине собираются сделать восстановительную операцию.

Ранее сотрудник одного из предприятий Копейска погиб на производстве в процессе починки дробилки. По данным Следственного комитета, мужчина умер после того, как его коллега запустил производственную линию, не убедившись в том, что на ней никого нет. Ему грозит лишение свободы по части 2 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей».