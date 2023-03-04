Мужчина заживо сварился в ванной из-за прорыва трубы В Энгельсе мужчина сварился из-за прорыва трубы и затопил соседей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Энгельсе Саратовской области 67-летний мужчина скончался из-за сильных термических ожогов, полученных при прорыве трубы горячего водоснабжения в ванной, сообщили в пресс-службе регионального управления СКР. Тело погибшего обнаружила его жена.

3 марта 2023 года супругой в квартире по месту проживания в доме, расположенном на проспекте Строителей города Энгельса, с признаками термического воздействия обнаружено тело 67-летнего мужчины, о чем сообщено в правоохранительные органы, — говорится в сообщении ведомства.

Квартира соседей снизу отказалась затоплена. СК проводит проверку, устанавливает обстоятельства произошедшего, а тело мужчины отправлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Ранее похожая ситуация произошла в Санкт-Петербурге. 94-летняя пенсионерка с инвалидностью скончалась от ожогов при прорыве трубы с горячей водой. До этого в Нефтеюганске 79-летняя женщина упала в яму с кипятком во дворе жилого дома на месте прорыва теплотрассы. Она была доставлена в больницу, где спустя несколько дней скончалась.