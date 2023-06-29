Мужчина засудил врачей за ложный онкологический диагноз Волгоградец выиграл суд у больницы, которая ложно диагностировала ему онкологию

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Житель Волгограда выиграл суд у местной больницы, в которой ему по ошибке диагностировали онкозаболевание по чужим анализам, сообщает издание V1.ru. О терминальной стадии онкологии врачи рассказали ему после операции по удалению грыжи.

После того, как мужчине сообщили об онкологии, он обратился в другие медучреждения для подтверждения диагноза. Другие специалисты не подтвердили у него онкологию, в результате чего мужчина обратился к юристам и дело дошло до суда. Истец через суд потребовал у больницы вернуть ему потраченные деньги на дополнительные обследования и на правозащитников.

В инстанции признали требования мужчины законными и обоснованными и обязали ответчика компенсировать расходы. Вместе с тем, мужчине были выплачены компенсационные за моральный ущерб.

Россиян утверждает, что полностью удовлетворен постановлением суда.