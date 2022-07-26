Мужчина застрелил подростка после ссоры в кафе в Тверской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция задержала 39-летнего жителя города Кимры Тверской области, который подозревается в убийстве подростка, сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону. По версии следствия, мужчина выстрелил в подростка, вошедшего в кафе, подросток умер по пути в больницу.

Подозреваемый задержан, допрошен следователем Следственного комитета. Решается вопрос об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу, — сказано в сообщении.

Как пишет РЕН ТВ, причиной инцидента стала ссора между мужчиной и подростком, который ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

Ранее 31-летний житель подмосковной Электростали расстрелял из травматического пистолета группу людей за то, что они мешали ему спать. Как сообщается, шумное поведение компании на детской площадке возмутило местного жителя. Он вышел и затеял драку с отдыхающими, после чего взял оружие и открыл стрельбу. Пострадавших в ходе инцидента нет.