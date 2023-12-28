Мужчина заставлял девушку покончить с собой у реки Под Иркутском мужчина из ревности похитил девушку и сутки избивал ее

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Усть-Куте в июне 33-летний местный житель похитил 20-летнюю девушку и на протяжении нескольких часов издевался над ней, сообщает управление СКР по Иркутской области. Сначала мужчина вывез жертву на берег реки, где принуждал покончить с собой, а после увез в квартиру, где продолжил избивать.

По версии следствия, в конце июня текущего года мужчина на почве ревности и неприязненных отношений совершил похищение 20-летней знакомой девушки. Угрожая расправой и применяя насилие, он против воли поместил девушку в свой автомобиль, вывез на берег реки, где принуждал ее свести счеты с жизнью. Затем он привез её в квартиру и запер, — сообщили в СКР.

Лишь на следующий день после похищения девушка смогла сообщить о произошедшем. Ее освободили, а мужчина был задержан. Уголовное расследование было завершено, и вскоре суд рассмотрит дело.

Ранее житель Уфы похитил возлюбленную и в течение двух недель пытал ее в квартире. Девушку спасла мать молодого человека, которая неожиданно пришла в гости к сыну. 21-летняя девушка приехала в Уфу на заработки и познакомилась с 24-летним мужчиной. Спустя недолгое время она заявила, что хочет расстаться с молодым человеком. После этого уфимец заманил ее к себе в квартиру под предлогом вечеринки с друзьями и жестоко избил. В плену девушка провела две недели, на протяжении которых ей регулярно наносили увечья.