Мужчина зарубил топором возлюбленную с двумя детьми и сбросил их в реку РЕН ТВ: житель ЛНР убил сожительницу с двумя детьми и сбросил тела в реку

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В селе Бобриково Луганской Народной Республики местный житель убил топором свою возлюбленную и двух детей, сообщает РЕН ТВ. Уточняется, что мужчина бросил тела жертв в реку.

Тела всех троих выбросил в реку. Мать и девочку уже нашли, мальчика еще ищут, — сообщил источник.

Очевидцы нашли труп женщины в реке Нагольной 19 мая. Они вызвали на место правоохранителей, после чего по горячим следам задержали подозреваемого — 30-летнего сожителя погибшей. Он признался, что накануне поссорился с ней, взял топор и нанес женщине четыре удара по затылку. Затем расправился с годовалым мальчиком и трехлетней девочкой.

Ранее житель Новотроицка Оренбургской области, который убил и расчленил свою девушку, умер спустя три дня после задержания. По имеющимся данным, 40-летнего мужчину должны были заключить под стражу. В качестве причины смерти указывается болезнь.

Фигуранта задержали по подозрению в убийстве возлюбленной. Мужчина расчленил труп погибшей и спрятал останки по всему городу. Кроме того, он сфотографировал тело и отправил изображение подруге.

До этого в Москве полиция задержала мужчину, который 20 лет назад зарубил женщину топором в торговом центре столицы. Нападавшим оказался 44-летний житель Белгорода. Он хотел ограбить ювелирный магазин, однако ему помешала охранница.