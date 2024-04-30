Мужчина зарезал отца, возмутившегося просьбой почистить огурцы Житель Татарстана убил отца после просьбы почистить огурцы

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В Нижнекамском районе Татарстана мужчина зарезал отца, который стал ругаться после просьбы почистить огурцы, передает Telegram-канал Mash Iptash. По его данным, злоумышленника приговорили к восьми годам лишения свободы.

События разворачивались в СНТ «Шинник»: мужчина попросил родственника почистить овощи, однако тот разозлился и схватил сына за шею, в другой руке у него был нож. Тот в ответ вцепился в куртку отца и увидел на столе еще один нож. Дальнейшие события мужчина не запомнил. Он вскоре пришел в себя, обнаружил тело в беседке и попытался остановить кровь, а также вызвал врачей и полицию.

До этого в Уфе приговорили к шести годам и шести месяцам лишения свободы 37-летнего местного жителя, который был задержан по делу об убийстве 60-летнего отца. По версии следствия, злоумышленник решился на преступление после многочисленных претензий мужчины, который был недоволен большим количеством кредитов у родственника.

Ранее суд в Ростовской области вынес приговор в отношении 23-летнего местного жителя и его 22-летней невесты за циничное и спланированное убийство родной бабушки мужчины. Внук, недовольный упреками в свой адрес относительно образа жизни, нанес 66-летней женщине девять ударов молотком по голове.