Мужчина закрыл собой ребенка при атаке на Севастополь и попал на видео «Mash на волне»: мужчина закрыл собой ребенка при атаке на Севастополь

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

В Сети появились кадры, как мужчина накрывает своим телом ребенка во время удара ВСУ по севастопольскому пляжу, который произошел 23 июня 2024 года. На видео, опубликованном Telegram-каналом «Mash на волне», заметно, как люди бегут в панике с пляжа. Также видно, что в какой-то момент один из отдыхающих попытался убежать, но упал, а после закрыл собой ребенка, лежа на песке.

Ранее «КП Севастополь» опубликовал запись с камер видеонаблюдения в момент ракетной атаки ВСУ на пляж «Учкуевка» в Севастополе, где погибли четыре человека. На кадрах видно, как на воде появляется рябь от разорвавшихся кассетных боеприпасов, после чего люди начинают разбегаться в панике.

Кадры были сняты 23 июня во время атаки ВСУ на Севастополь баллистическими ракетами с кассетным боеприпасом ATACMS. Как отмечает «КП Севастополь», от их пуска до прилета проходит не больше трех минут — скрыться за это время от снарядов практически невозможно.

До этого в Минобороны России заявили, что ответственность за трагические события в Севастополе, где погибли мирные жители, несут США. В ведомстве пояснили, что все полетные задачи ракет ATACMS, которыми был нанесен удар по городу, вводятся американскими специалистами, а для корректировки используются данные спутников США. В МО РФ подчеркнули, что Россия не оставит без ответа атаку ВСУ на Севастополь.