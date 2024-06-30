Мужчина загадочным образом подорвался в лесу под Брянском Baza: житель Тольятти подорвался во время прогулки в лесу Брянской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Тольятти в Самарской области приехал в Брянск, где загадочным образом подорвался на неустановленном боеприпасе в лесу в нескольких сотнях метров от дороги, сообщает Telegram-канал Baza. 29-летний мужчина погиб вечером 27 июня.

Согласно публикации, последним уроженца Тольятти видел живым водитель, который подвез его от гостиничного комплекса в Брянске до базы отдыха в Брянском районе. Оттуда мужчина отправился вглубь леса, где и погиб.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По данным канала, правоохранители нашли на месте взрыва поражающие элементы. Они также изъяли ноутбук и жесткий диск из номера, где остановился самарец. Было возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ.

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