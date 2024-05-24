В городе Белебее республики Башкортостан мужчина явился в полицию с повинной из-за убийства пенсионерки, сообщает пресс-служба местного городского суда. Известно, в октябре мужчина задушил пожилую женщину и бросил ее тело в подвал частного дома. После он получал пенсию женщины, на карту, к которой имел доступ.

В октябре 2023 года мужчина, находясь в садовом доме, расположенном на территории города Белебей, используя футболку, задушил пожилую женщину, после чего скинул труп последней в погреб данного дома. В январе в следственный отдел от него поступила явка с повинной. Он же, в период с октября 2023 года по январь 2024 года, имея доверенность на имя потерпевшей, продолжал снимать поступавшую пенсию с ее банковской карты после смерти женщины, — рассказали в суде.