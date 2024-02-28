Мужчина забрался на перевал Дятлова, чтобы магически излечиться от COVID-19 Санавиация спасла мужчину, пытавшегося лечиться от COVID-19 на перевале Дятлова

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Спасатели на вертолете забрали туриста, который забрался на перевал Дятлова, чтобы вылечиться от коронавируса, пресс-служба «Ростеха». Отмечается, что мужчина хотел излечиться в «магическом месте», но ему стало только хуже.

Больной коронавирусом пациент поднялся на перевал в уверенности, что это поможет ему побороть болезнь. Однако в горах у него начались проблемы с сердцем. Бригада НССА, экстренно вылетевшая на место, помогла спасти человеку жизнь, — сказано в публикации.

Перевал Дятлова расположен на Северном Урале между горой Холатчахль и безымянной высотой 905. Местность стала известной после гибели там туристов в 1959 году при до конца не выясненных обстоятельствах. На сегодняшний день существуют десятки различных версий произошедшего. История особенно популярна среди конспирологов.

Ранее стало известно, что американка погибла, наблюдая за закатом на мексиканском курорте Тулум. выяснилось, что 44-летняя туристка Нико Хонарбахш случайно оказалась в центре разборок местных наркокартелей. Очевидцы происшествия рассказали, что ничего не успели понять, так как все произошло слишком быстро. Женщина получила смертельное ранение и вскоре скончалась.