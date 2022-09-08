Мужчина выстрелил в экс-жену в челябинском салоне красоты

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Мужчина в Челябинске выстрелил в бывшую жену, после чего попытался свести счеты с жизнью, передает «360». В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что оба выжили, им оказывается неотложная медицинская помощь.

8 сентября мужчина пришел в парикмахерскую в Металлургическом районе, где работала его экс-супруга. По информации источника, женщина вела предпринимательскую деятельность и снимала помещение под парикмахерскую.

Как пишет источник, мужчина выстрелил в возлюбленную, потому что был не согласен с постановлением суда по вопросу раздела имущества. Согласно решению суда, супруга получила крупную сумму денег и часть имущества.

На месте преступления следователи нашли травматический пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами.

Следователями СК на месте преступления изъят травматический пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами, — говорится в сообщении.

Ранее житель Санкт-Петербурга зарезал и выбросил из окна жену-сексолога. Незадолго до этого девушка писала о трудностях в отношениях в социальных сетях. 23-летний подозреваемый около 10 раз ударил свою жену ножом в область шеи, а затем выбросил тело с балкона 13-го этажа.